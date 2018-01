Recordaantal kijklustigen voor vuurwerk

Het nieuwe jaar werd in en rond Antwerpen feestelijk ingezet. Veel mensen deden dat thuis met vrienden en familie, anderen trokken dan weer naar een discotheek, feestzaal of danscafé: zoals de Amigos. Dat is een groep vrienden die mekaar leerden kennen via Facebook. Zij dansten het nieuwe jaar in in café The Memories in Berchem.