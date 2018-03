Files Antwerpen : ochtendspits + 14%, avondspits + 18%

Dit jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 1,5 miljard euro in de Vlaamse wegen. Nergens staat er meer file als in Antwerpen. Meest filegevoelige plek is op de Ring vlak voor de Kennedytunnel. Richting Nederland was het daar dagelijks meer dan tien uur aanschuiven.

In 2017 is de filezwaarte gestegen met 6% en 50% van de files staat op maar 2 tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. Antwerpen zit fel boven het Vlaams gemiddelde. De files in de ochtendspits namen toe met 14 procent, in de avondspits met maar liefst 18 procent. Dat bewijst de noodzaak van de net gestarte Oosterweelwerken (goed voor een recordinvestering van € 3,5 miljard) en de geplande Werken aan de Ring rond Brussel (recordinvestering van € 3 miljard, schup gaat in 2019 in de grond).

Dit jaar komen er bovendien 32 grote werven op de snelwegen. “We investeren meer dan ooit in Mobiliteit”, zegt Weyts. “We investeren in de alternatieven voor de wagen, maar ook in de weginfrastructuur zelf. Waar mogelijk in extra capaciteit. Ik laat de chauffeur niet koudweg in de steek”.

Er wordt tenslotte ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren),