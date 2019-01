Recordjaar voor Antwerp Airport ondanks stopzetten VLM

Antwerp Airport wint aan populariteit, bijna 300 000 reizigers kozen vorig jaar voor een vlucht met een vertrek of landing in Deurne. En dat zijn er 25 000 meer dan het voorgaande jaar. Een record voor de kleine luchthaven, maar wel één in mineur.



Want door de stopzetting van VLM Airlines is de symbolische kaap van 300 000 reizigers net niet gehaald. Toch blijft topman Marcel Buelens optimistisch. Met nieuwe bestemmingen in Marokko, Polen en Tunesië hoopt hij in 2019 een nieuw doelpubliek aan te spreken. Waar de luchthaven vooral inzette op zakenreizen en citytrips, zal dat nu ook op familiebezoek zijn. Buelens hoopt zo dit jaar zo'n 50 000 reizigers meer in de luchthaven te mogen ontvangen.