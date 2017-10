Rector UAntwerpen pleit voor één groot ziekenhuisnetwerk

Jongeren zouden tussen acht en tien uur per nacht moeten slapen, maar de meesten komen daar niet aan. Op een wereldslaapcongres in Praag werd daar alarm over geslagen, want slaapgebrek leidt tot slechte schoolresultaten. Meer nog: een kwart van de jongeren valt weleens in slaap in de les. Sommigen pleiten ervoor om de schooldag later te laten beginnen, maar dat lijkt geen wonderoplossing. Een impressie uit het Atheneum van Boom.