Nieuws Recyclagefabriek op vroegere Opel-site?

Op de site van de oude Opelfabriek openen in 2023 de eerste nieuwe bedrijven. Het Antwerpse havenbestuur is daarover in de laatste fase van onderhandeling met jonge start-ups.