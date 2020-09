Recyclagepark Edegem moet dicht na coronabesmetting medewerker

Het recyclagepark van Edegem sluit de deuren omdat een van de parkwachters vandaag positief heeft getest op covid-19. Door die besmetting moeten ook de collega's zich laten testen en in quarantaine gaan. Het recyclagepark moet dan ook noodgedwongen sluiten "tot nader bericht".

De inwoners van Edegem kunnen terecht op de andere recyclageparken van regio Zuid. Dat laat Igean weten in een persbericht. "Heb je recent het recyclagepark van Edegem bezocht, dan kunnen we je meegeven dat jouw bezoek ingeschat wordt als een 'laagrisicocontact'. Quarantaine of een coronatest zijn dus niet nodig, extra waakzaamheid is wel gewenst", besluit Igean in het persbericht.

(Bron: Igean)

(Themabeeld: © Belga)