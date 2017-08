Red Sonja maakt droom waar

Aan het MAS staat op dinsdag en donderdag een kleine foodtruck met omeletjes. Eigenares Christina zag daarmee haar droom in vervulling gaan.

Red Sonja is niet de uitbaatster, maar de kip die op de toog staat. De roodharige dame is Christina, die na een trektocht door India haar droom wou vervullen. Ze proefde in het Indiaase dorpje Jodhpur de lekkerste omelet ooit en wou hier in Antwerpen die culinaire ervaring delen. En nu is haar droom werkelijkheid geworden en trekt ze rond met haar omeletshop on wheels. Op dinsdag en donderdag staat ze opgesteld aan het MAS, en op vrijdag op het Mechelseplein. Ondertussen heeft ze al 33 verschillende gerechtjes gaande van de klassieke spek met eieren tot een versie met fungi en met kip en spinazie. De omeletjes met brood worden geserveerd in een puntzak.