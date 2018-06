Red Star Line Museum sluit vanaf 18 juni

Het Red Star Line Museum viert in september feestelijk zijn vijfde verjaardag. Dat zal gebeuren in een opgefrist gebouw met enkele aanpassingen in de opstelling en in het loodsgebouw. Van 18 juni tot 21 september sluit het museum de deuren om de werken uit te voeren.

Het Red Star Line museum sluit binnenkort even zijn deuren voor aanpassingswerken. Het verhaal van de landverhuizers wordt door een aantal gerichte ingrepen verder uitgediept. De focus ligt op aankomst en herinnering. Hoe herinneren de nakomelingen van de Red Star Line-passagiers zich hun familiegeschiedenis, en hoe bepaalt dit mee wie ze zijn in de hedendaagse Amerikaanse maatschappij? Nieuwe getuigenissen en objecten zullen het verhaal vertellen over hoe de landverhuizers opnieuw hun leven trachtten op te bouwen.

Van 18 juni tot en met 21 september sluit het museum de deuren om de aanpassingswerken uit te voeren. Niet alleen de presentatie over de aankomst in Amerika wordt vernieuwd. Ook het loodsgebouw wordt heringericht zodat het multi-functionele karakter van de ruimte beter tot zijn recht komt. Het vernieuwde museumcafé krijgt bovendien een nieuwe plaats en een nieuwe uitbater.

Het Red Star Line Museum heropent op 22 september met een feestweekend om zijn vijfde verjaardag te vieren. Het is tegelijkertijd ook de start van de tijdelijke tentoonstelling ‘Thuishaven’ die de verhalen brengt van nieuwe Antwerpenaren die in Antwerpen een nieuwe thuis vonden.

Praktisch

Gesloten van 18 juni tot 21 september 2018

Heropening op 22 september

(bericht en foto : Musea en Erfgoed Stad Antwerpen)