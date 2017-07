Red Star Line Museum trekt de stad in met verhalenbus

Het Red Star Line Museum is op zoek naar enthousiaste veldwerkers. Met een nieuw project wil het museum de collectie over landverhuizers uitbreiden, verbreden en actualiseren met meer recente levensverhalen.

De focus van het project ligt op verhalen van mensen die gevlucht zijn als kind. Om die verhalen te verzamelen is het museum op zoek naar mensen die met beide voeten in de hedendaagse diverse maatschappij staan. Daarnaast is het Red Star Line Museum geselecteerd met hun nieuw project ‘Thuis in het Red Star Line Museum’ voor de projectoproep van de Vlaamse Overheid ‘Nederlands Oefenen’.

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van miljoenen Europeanen die hun geboorteland hebben achtergelaten, op zoek naar een beter bestaan. Het museum lanceert een oproep naar veldwerkers die actief verhalen verzamelen van mensen uit Antwerpen en daarbuiten. De veldwerkers hebben zelf een migratieachtergrond, een vluchtverleden of affiniteit met de thematiek ‘vluchten als kind’. De verhalen zullen toegevoegd worden aan de collecties van het museum en zullen de basis zijn van een aantal kleine en grote producties en tentoonstellingen tussen 2019 en 2021.

Praktische info

Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen aan dit project en aan de slag te gaan als veldwerker kan de vacature bekijken op de website van het Red Star Line Museum http://www.redstarline.be/nl/vacature

Verhalenbus

Binnen de projectoproep ‘Nederlands Oefenen’, een verzameling initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen, is het project ‘Thuis in het Red Star Line Museum’ uitgekozen voor een fikse subsidie. In aanloop naar de vijfde verjaardag van het museum (september 2018) zal een verhalenbus de stad doorkruisen om verhalen van bewoners te verzamelen over aankomen en zichzelf thuis voelen in Antwerpen. Met dit project wil het Red Star Museum anderstaligen actief en zichtbaar inschakelen en zo een ruimere en duurzamere samenwerking uitbouwen met anderstaligen in de vrijwilligerswerking van het museum. De museumploeg is verheugd met de waardering die ze krijgt voor de rol die ze in de samenleving wil opnemen.

(Bericht Musea en Erfgoed Antwerpen - foto : Filip Dujardin )