Vanmorgen is het startschot van de Antwerp Pride gegeven met Trail of Stories, een stadswandeling langs iconische plekken in Antwerpen. Via 13 portretten van de hand van Noortje Palmers laat de organisatie van de Pride enkele unieke en pakkende verhalen zien. Niet alleen van de holebi- en transgemeenschap maar ook van de vele andere gezichten in onze diverse maatschappij. tot en met 31 augustus kan u de speciale wandeling maken.