De familie van Amber D'Hooge is in Antwerpen een affichecampagne begonnen. Het meisje van 17 is al een week vermist. Amber verdween vorige donderdag toen zij een dagje vrij kreeg uit de gesloten instelling van Beernem. Mogelijk is ze in handen gevallen van een tienerpooier. Haar familie hoopt op een teken van leven en doet een emotionele oproep.