Unieke plattelandssynagoge in Kalmthout wordt gered

Na meer dan 25 jaar leegstand en verval lijkt er een oplossing in de maak voor de synagoge van Kalmthout, een restant van de Joodse aanwezigheid in het dorp Heide. Vooral tijdens het interbellum van de twintigste eeuw woonden daar heel wat Joodse gezinnen of hadden ze er een buitenverblijf.

Met steun van verschillende partners zoals de Vlaamse regering, de provincie Antwerpen en de gemeente Kalmthout wordt er alvast werk gemaakt van instandhoudingswerken in afwachting van een volwaardig restauratiedossier.

De synagoge in de Leopoldstraat was in 1928 de eerste “plattelandssynagoge” in België. Het gebouw is al sinds 2007 een beschermd monument, maar door een ingewikkelde eigendomsstructuur wordt er pas nu werk gemaakt van de restauratie. De tientallen verschillende mede-eigenaars zijn veelal nazaten van de Joodse gemeenschap die in het buitenland wonen en met wie geen overeenstemming kon worden bereikt.

De rechtbank stelde echter onlangs een tijdelijke beheerder aan zodat de vele geïnteresseerde partijen die een restauratie willen ondersteunen, zowel overheden als een vzw van geëngageerde burgers, eindelijk aan de slag kunnen. “Het gaat nog maar om instandhoudingswerken van enkele duizenden euro’s, maar er is toch wat licht aan het einde van de donkere tunnel waar we door moesten”, zegt de Kalmthoutse burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Eens er een volwaardig beheersplan is, kunnen de overige middelen gezocht worden. We rekenen wat dat betreft voor een groot deel op Vlaamse subsidies.”

De totale restauratiekosten zouden minstens een half miljoen euro bedragen. Als alles volgens plan verloopt, zou de synagoge opnieuw een gebedsfunctie kunnen krijgen. “Er is geen Joodse gemeenschap meer in Heide, dus het zou dan vooral om speciale gelegenheden gaan”, denkt Jacobs. “Verder kunnen we er een bezoekerscentrum in onderbrengen over de geschiedenis van de Joodse aanwezigheid hier.”

Foto: Gazet Van Antwerpen - Burgemeester Lukas Jacobs (links), Frans Van den Brande en Daniëlle Schijn zijn opgelucht nu het joodse gebedshuis kan worden gered - Foto: RR