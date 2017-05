Reddingsplan voor Volleybalclub Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een reddingsplan opgesteld voor volleybalclub Antwerpen. Die zit in grote financiële nood en dreigt te verdwijnen. De stad wil de club een subsidie geven; maar wel enkel onder strikte voorwaarden. 275.000 euro heeft de stad klaarliggen.



Dat is het bedrag dat ook sowieso al voorzien was voor de komende vijf jaar voor Topvolley Antwerpen. Maar de club kan daar nu al een groot gedeelte van krijgen om de huidige schulden weg te werken. Belangrijkste voorwaarde is wel dat de club zelf ook meteen al met minstens 140.000 euro over de brug komt. Geld dat van privé-sponsors moet komen. De komende jaren zal Volley Antwerpen dan ook nog op alle vlakken moeten bezuinigen. Het is nu afwachten of de club ook aan de voorwaarden van de stad kan voldoen.