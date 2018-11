Rederij MSC meest aantrekkelijke werkgever in Antwerpen

Rederij MSC is in een onderzoek van Randstad uitgeroepen tot meest aantrekkelijke werkgever in de regio Antwerpen.



MSC valt in de smaak omwille van de financiële gezondheid, de interessante jobs en de aantrekkelijke lonen. Opvallend is dat er met Lanxess, Euroports Belgium en PSA Antwerp nog drie andere bedrijven uit de haven in de top vier staan. MSC scoort het best bij mannen, bij vrouwen is dat huis-, tuin- en keukenwinkel Dille & Kamille.

