Rediart Cankja, de CD&V kandidaat uit Ekeren, is vrijgesproken. De man werd begin september opgepakt aan de Frans- Zwitserse grens met 3 kilo heroïne in de auto. Hij kwam oorspronkelijk op voor de Antwerpse CD&V en in het district Ekeren, maar werd na zijn arrestatie van de lijst gehaald. Maar nu blijkt hij dus onschuldig.