Reeds 25 000 bezoekers voor tentoonstelling Panamarenko bij Campo & Campo

Sinds 24 januari brachten al zo’n 25.000 liefhebbers een bezoek aan de pop-uptentoonstelling van de kunstwerken van Panamrenko bij Campo&Campo. ‘Around the World in 80 Years’ loopt nog tot 22 maart. De komende weken kunnen vroege vogels de kunst van de Antwerpse grootmeester in alle rust bewonderen tijdens zogenaamde ‘stille ochtendsessies’. Op 11 maart is er een knutselworkshop voor jonge creatievelingen tussen 8 en 12 jaar.

Van vogels en vliegende tapijten tot een uitgebreide reeks vliegtuigen en zwevende toestellen. Tijdens ‘Panamarenko Tribute – Around the world in 80 years’, een eerbetoon aan Belgiës meest visionaire kunstenaar, ontdek je een selectie van 25 fantastische tuigen en objecten, aangevuld met liefst 80 originele tekeningen van Panamarenko. De tentoonstelling is een absoluut succes. Om aan de grote vraag naar tickets te voldoen, opent kunstgalerij Campo&Campo vanaf nu ook elke werkdag van 9 uur tot 10 uur ’s ochtends de deuren voor een twintigtal bezoekers. Tijdens deze ‘stille ochtendsessies’ aanschouw je de werken van de kunstenaar in alle rust.

Knutselworkshop op 11 maart

De werken van de Antwerpse kunstenaar, uitvinder en visionair spreken tot de verbeelding van zowel jong als oud. VZW Wilde Raven brengt kunst en cultuur, woord en beeld, naar kinderen en jongeren. Ter gelegenheid van de Tribute-tentoonstelling bij Campo & Campo organiseert de vzw een creatieve kunsteducatieve knutselwerkshop voor tieners op woensdag 11 maart. Jonge deelnemers worden zo al knutselend ondergedompeld in de wondere wereld van Panamarenko.

Goede doel

Het is Eveline Horens, de weduwe van Panamarenko, die samen met enkele dichte vrienden de hommage uitwerkte. Naast de Tribute aan haar man, zet ze zich in voor het Brein Instituut, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar dementie en de ziekte van Alzheimer én steunt ze het Rode Kruis. Ze doet dit door een exclusieve witte handtas van Delvaux x Panamarenko én de laatste genomen foto van de kunstenaar te veilen ten voordele van de goede doelen.

Nog tot 22 maart kan je het eerste deel van de tweedelige hommage bezoeken bij Campo&Campo. Het tweede deel is een ontdekkingsparcours dat zal plaatsvinden in de zomer. Het parcours neemt je mee naar andere Antwerpse musea zoals het M HKA, dat een selectie van Panamarenko tentoonstelt via virtual reality. Het hoogtepunt van de ontdekkingstocht is een bezoek aan het gerestaureerde huis van de visionaire kunstenaar in de Seefhoek. Het eerbetoon is niet alleen in de thuisstad van de kunstenaar te voelen. Naast Antwerpen, eren ook het S.M.A.K in Gent en het Mu.ZEE in Oostende Panamarenko met hommages.

Tickets voor de tribute – zowel voor de vroege ochtendsessies als voor latere slots - koop je via https://www.panamarenko.be/

bekijk hieronder de stadsreportage over de tentoonstelling