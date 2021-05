Padel is hot! Zoveel is duidelijk. De mix tussen tennis en squash wordt steeds populairder. De terreinen die er zijn, zijn vaak in een mum van tijd ingevuld. Het is dé sport van het moment. Vanaf april kan je deze sport ook in de gemeente Rumst beoefenen. Tennisclub De Zwaluw (Kapellenlei) besloot eind 2020 om tegen de aanvang van het nieuwe tennisseizoen een tennisveld om te vormen naar drie padelterreinen. “We spelen hiermee in op de vele vragen naar padel, zowel van clubleden als andere geïnteresseerden,” licht Ronny Willemen, voorzitter van de club, toe. Ook het lokaal bestuur is verheugd over dit nieuw sportaanbod in de gemeente. “Ook wij kregen regelmatig het verzoek om padel te introduceren in onze gemeente,” vertelt Geert Van Der Auwera (CD&V), schepen bevoegd voor sport. “Het lokaal bestuur droeg bij tot de aanleg van de terreinen via de infrastructuursubsidie voor sport- en jeugdverenigingen.” Rumstse inwoners kunnen genieten van een voordeeltarief bij de reservatie van een padelveld. Reservaties verlopen via de app ‘playtomic’. Op weekdagen tussen 8 en 18 uur (behalve woensdagnamiddag) geldt het daltarief van 20 euro per uur (18 euro met het voordeeltarief). Op avonden, weekends en op woensdagnamiddag geldt het piektarief van 24 euro per uur (22 euro met het voordeeltarief). Rumstenaren die gebruik willen maken van een padelterrein aan het voordeeltarief, nemen vooraf contact met de club via ronny@tcdezwaluw.be of philippe@tcdezawaluw.be. Alle info vind je op de website www.tcdezwaluw.be