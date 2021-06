Nieuws "Regelrechte fraude bij 1 op de 10 onderschepte voertuigen"

Voertuigen met een te hoge uitstoot zijn tijdens een actie in de haven vandaag aan de kant gezet. Ze riskeren boetes. Eind mei lanceerde Port of Antwerp al een grote campagne waaruit op basis van metingen moet blijken wat het passerende verkeer effectief uitstoot. De campagne loopt in totaal 2 maanden en er zullen minstens 150.000 auto's, bestelwagens en vrachtwagens zullen worden gemeten.