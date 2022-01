Nieuws Regels op den duur moeilijk te volgen: klasje onterecht in quarantaine

Een kleuterklas van de school De Vlinderboom in Borgerhout zat even foutief in quarantaine. Dat meldt Radio 2. Het CLB had de huidige coronamaatregelen verkeerd geïnterpreteerd.