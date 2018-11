Regen en ongevallen leiden tot chaotische ochtendspits op Antwerpse wegen

Wie vanmorgen met de wagen naar het werk moest, heeft daar wellicht wat langer over gedaan dan anders. Want het was een erg drukke ochtendspits.



Zo raakte de Bevrijdingstunnel op de A12 in de richting van Brussel volledig versperd door een gekantelde betonpomp. Omdat het daar erg druk is, was het lastig om de betonpomp te takelen. Er was dus urenlang hinder. Ook in de omgekeerde richting op de A12 was er een ongeval. Een vrachtwagen reed daar tegen de middenberm. De ochtendspits verliep sowieso al moeizamer door het regenweer.