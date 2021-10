Regen houdt ons nog wel even in de ban

Zondag valt er eerst nog vrij veel regen. Sommige regio's moeten rekening houden met neerslaghoeveelheden van meer dan 20 l/m². Geleidelijk wordt het in het westen droger en in de namiddag ook in het centrum. Er komen dan nog enkele lokale buien tot ontwikkeling. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. In het oosten van het land is de wind in de voormiddag nog krachtig met rukwinden van 70 tot plaatselijk 90 km/uur. Elders is de wind tot rust gekomen. In de namiddag waait de wind op de meeste plaatsen matig uit west tot zuidwest, meldt het KMI.

Zondagavond en volgende nacht is er aanvankelijk nog kans op wat regen in het oosten van het land. Daarna wordt het overal droog met opklaringen, die breder worden vanuit het westen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest, soms zwak in het oosten van het land.

Maandag verwachten we eerst brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Overdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. 's Avonds neemt de buienkans af en zijn er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden bij een meestal matige zuiden- tot zuidwestenwind.