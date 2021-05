Weer of geen weer, het is altijd padelweer. Ook al regent het, de padelspelers blijven massaal buiten sport. Want zelfs bij regenweer is het soms moeilijk om nog een vrij padelveld te vinden. Zo populair is de sport en het spel heeft het voordeel dat het weer geen spelbreker hoeft te zijn. Er is enkel wat toewijding voor nodig.