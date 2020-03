Regering krijgt tijdelijke volmachten in strijd tegen coronavirus

De huidige regering krijgt drie tot zes maanden volmachten om maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Tien partijen in de Kamer zullen premier Wilmès daarvoor de nodige steun geven. Dat hebben de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle zondagavond aangekondigd.

De aankondiging komt er na onderhandelingen tussen de huidige regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V met N-VA, PS, sp.a, Ecolo, Groen en cdH. Ook DéFI heeft zijn steun toegezegd, ook al zat die partij zondag niet mee aan tafel. Premier Sophie Wilmès zal in de loop van de volgende week een vertrouwensstemming vragen in de Kamer en daar de steun krijgen van die tien partijen, zeiden Dewael en Laruelle zondagavond op een persconferentie. De regering zal steun vragen en krijgen voor volmachten in de strijd tegen het coronavirus. Met die volmachten kan de regering sneller maatregelen treffen zonder telkens vooraf de goedkeuring van het parlement te moeten vragen.

(foto © Belga)