Regering steunt verlenging solden tot midden februari

De Antwerpse haven heeft het in 2020 minder goed gedaan dan in 2019. De totale goederenoverslag is gedaald met 3 procent. Dat komt vooral door een daling van het stukgoed zoals bijvoorbeeld de autosector. De containeroverslag deed het wel goed en dus is de schade in het afgelopen coronajaar eerder beperkt. Zo klonk het vanmorgen op de voorstelling van de jaarcijfers.