Regeringen buigen zich over quarantaine voor reizigers uit risicogebieden

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land buigt zich vandaag over de maatregelen die nodig zijn voor reizigers die terugkeren uit gebieden die kampen met een heropflakkering van het coronavirus.

De Risk Managment Group, die de overheid adviseert rond de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dijken, raadt aan dat mensen die uit risicozones terugkeren zich laten testen en in quarantaine gaan. De bevoegde gewestministers verklaarden al dat ze zich achter dat principe scharen. Wel is nog niet duidelijk of het wettelijk kader volstaat om teruggekeerde reizigers indien nodig verplicht in thuisquarantaine te plaatsen. Gisteravond bogen de verschillende ministers van Volksgezondheid zich al over de kwestie. Op het Overlegcomité van vandaag zouden de nodige knopen doorgehakt moeten worden.

(archieffoto Pixabay)