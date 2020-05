Regi komt naar het sportpaleis op 1 mei 2021

Het leven komt, weliswaar traag, weer op gang. Maar Regi, die heeft absoluut niét stilgezeten. Terwijl de afleveringen van het vtm-programma ‘Liefde Voor Muziek’ op televisie verschenen en zijn nummers bovenaan in de hitlijsten prijken (monsterhit ‘Kom Wat Dichterbij’ is de huidige nummer 1 in de Ultratop), werkte de topproducer hard aan zijn eigen solo-album. ‘Vergeet De Tijd’ verschijnt op 15 mei. Niet alleen dat, REGI kondigt vandaag ook zijn komst naar het Sportpaleis aan. Zijn allereerste ‘eigen’ live-concert in het Sportpaleis én een gegarandeerd feest vol muziek en gasten. Tickets voor zijn Sportpaleisconcert op 1 mei 2021 kosten 22,40 tot 50,40 euro en zijn te koop vanaf 14 mei om 10u00 via Sportpaleis.be of Teleticketservice.com.

Regi kent het Sportpaleis als zijn broekzak: zowel als gastartiest (tijdens onder andere Night of the Proms), maar ook met Milk Inc. liet hij de Antwerpse concertzaal meermaals vollopen. Nu keert hij terug met een eigen liveconcert en zit hij mee aan de regi(e)knoppen. En hij zal niét alleen op het podium staan. Net als in zijn studio en op zijn album passeren ook in het Sportpaleis meerdere artiesten de revue.

Regi:“Net zoals iedereen in onze sector, verlang ik naar het moment dat we opnieuw op concerten zorgeloos uit de bol kunnen gaan. Het ligt niet in mijn aard om passief te wachten tot het zover is. De voorbije weken zijn heel druk geweest met Liefde Voor Muziek, en de afwerking van mijn nieuwe album “Vergeet De Tijd”, waar ik geweldig fier op ben. Maar ik verheug mij op die magische verbindingsmomenten die je enkel op concerten ervaart. Ik kijk met hoop en vertrouwen uit naar de toekomst en ga mijn uiterste best doen om, samen met een hele rits muzikale vrienden, mijn beste concert ooit af te leveren.”

(foto © Belga)