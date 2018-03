Reisbureaus failliet verklaard na fraude

Twee reisbureaus in Zoersel en Sint-Job-in't-Goor zijn failliet verklaard. De reisbureaus Travel ID en Ever Travel zijn van dezelfde zaakvoerster. Ze kwamen enkele weken geleden nog negatief in het nieuws omdat de zaakvoerster voorschotten die klanten hadden betaald niet doorgestort zou hebben aan touroperator TUI. De vrouw zocht nog naar een oplossing, maar moest de boeken neerleggen. Bij de politie zijn er al 24 klachten neergelegd door gedupeerden.

Foto: Google Maps