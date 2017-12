Reispassen en rijbewijzen ook thuis geleverd

Vanaf vandaag kunnen Antwerpenaars hun reispas of rijbewijs thuis laten bezorgen. Antwerpen is daarmee pionier, want voorlopig gebeurt dat nog nergens anders in ons land. U kan zich op die manier dus een verplaatsing naar het districtshuis besparen. Nu moet u zelfs twee keer naar het stadsloket: een keer voor de aanvraag en een keer om het document te gaan halen. Dat laatste hoeft dus niet meer. Al betaalt u wel 12 en een halve euro om die reispas of dat rijbewijs thuis te laten leveren.

Foto: Belga