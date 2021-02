Reissector hoopt snel duidelijkheid te krijgen over paasvakantie

De reissector had na het Overlegcomité van vandaag gehoopt duidelijkheid te krijgen voor de paasvakantie. De betrokken ministers beslisten echter om geen beslissingen te nemen over versoepelingen en volgende week vrijdag opnieuw bijeen te komen. 'We wachten dus nog op info over de paasvakantie', betreurt Koen Van den Bosch van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus in een reactie aan de VRT.

'Wij als sector, maar ook de reizigers, moeten daar zicht op kunnen krijgen. Vorig jaar hebben veel mensen hun reis in de paasvakantie uitgesteld naar deze paasvakantie. Maar als dat niet kan, dan komen er problemen.' Van den Bosch merkte verder nog op dat het reisverbod gehandhaafd blijft. 'Ik had gehoopt dat men zou ingaan op de Europese verzuchtingen hierover, maar men blijft ingaan tegen wat Europa vraagt', aldus de VVR-voorzitter. Dat reisverbod loopt nu tot 1 april, maar de Europese Commissie heeft de Belgische autoriteiten maandag een brief gestuurd waarin ze argumenteert dat er minder restrictieve maatregelen voorhanden zijn om de volksgezondheid te beschermen. De Commissie wil daarom af van het verbod op niet-essentiële reizen in België en een aantal andere landen.

Premier Alexander De Croo zei woensdag al dat hij de Commissie kan aantonen dat het Belgische reisverbod proportioneel en non-discriminatoir is. Het Overlegcomité besliste om een time-out van een week te nemen vanwege de stijgende cijfers. De Croo verwees naar het toenemend aantal besmettingen, maar vooral de stijging in de ziekenhuisopnames. Ook Van den Bosch zag de cijfers, maar maakte daarbij een kanttekening. 'De reizigers van de kerstvakantie hebben geen impact gehad op de cijfers, en nu is er een reisverbod en gaan de cijfers toch omhoog', klinkt het. 'Die zaken zijn toch moeilijk te kaderen. Er zijn inderdaad varianten die opduiken, maar als we de cijfers goed analyseren, zien we dat de besmettingen komen van reizen om familiale redenen. Opnieuw: vanwege individueel gedrag. Gedrag is veel belangrijker dan locatie.'

(foto Pixabay)