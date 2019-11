"Reiziger is andermaal slachtoffer van diepe malaise bij De Lijn"

De reiziger is andermaal het slachtoffer van de diepe malaise bij De Lijn en van het gebrek aan ambitie en visie van het Vlaams openbaarvervoerbeleid.

Terwijl meer en beter openbaar vervoer essentieel is om onze milieu- en mobiliteitsproblemen aan te pakken, verliezen tram en bus in Vlaanderen elke geloofwaardigheid. Dat zegt reizigersorganisatie TreinTramBus vandaag in een reactie op de staking van de socialistische vakbond ACOD bij De Lijn,

TreinTramBus wil geen standpunt innemen over wie nu de schuldige van de malaise en de staking in Vlaams-Brabant is. 'De reiziger, pendelaar en scholier hebben er geen boodschap aan of nu de directie of de vakbonden met de vinger gewezen moeten worden', zegt woordvoerder Peter Thoelen. 'Na de talrijke kwaliteitsproblemen waarmee De Lijn de jongste maanden reeds in het nieuws kwam, is de reiziger opnieuw het slachtoffer van de malaise bij De Lijn.

Wilde stakingen, zoals die in Vlaams-Brabant reeds een week woeden, zijn nefast voor de geloofwaardigheid van tram en bus.' Bevoegd Vlaams minister Peeters mag volgens de reizigersorganisatie 'niet dulden dat een conflict tussen De Lijn en de werknemers op de kap van de reizigers uitgevochten wordt'. 'Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, wordt eens te meer volledig aan zijn lot overgelaten. Toch bestaan er oplossingen om minstens gedeeltelijk uit deze impasse te geraken', aldus Thoelen. 'Om te beginnen moet nu eens eindelijk werk gemaakt worden van een betere doorstroming van het openbaar vervoer.'

TreinTramBus wil ook dringend tariefintegratie. 'Niet alleen in een ruimer gebied rond grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook in de andere vervoersregio's. Op die manier kan iedere burger met één ticket alle openbaar vervoer gebruiken. Niet alleen met de staking van vandaag zou dat veel mensen toelaten om de trein in plaats van de bus te nemen. Maar ook op andere dagen wordt het openbaar vervoer dankzij tariefintegratie veel aantrekkelijker.'

