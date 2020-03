Reiziger moet kunnen kiezen tussen voucher en cash

Mensen die door coronamaatregelen hun pakketreis kwijtspelen, moeten de keuze krijgen tussen een reischeque of een terugbetaling door de touroperator. Dat zegt Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders (MR).

Eind vorige week liet minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle weten dat mensen die een pakketreis hebben geboekt een reischeque zouden krijgen, als hun reis geannuleerd wordt omwille van het coronavirus. Als iedereen om een terugbetaling vraagt, zou dat een te grote impact hebben op de sector, was de redenering. Maar dat strookt niet met de Europese regels, zegt Reynders. Reizigers kunnen zo'n voucher aanvaarden, maar ze hebben ook het recht op een terugbetaling als zij dat zouden willen. 'Het is beter voor de sector dat we mensen stimuleren om te kiezen voor een voucher, maar het moet wel een vrije keuze zijn.' Om de risico's voor de consument in te perken, wil Reynders met de lidstaten werken aan een garantieregeling.

(foto : Pixabay)