Reizigers kunnen voortaan feedback geven in druktebarometer De Lijn

De Lijn heeft vandaag haar vernieuwde druktebarometer gelanceerd. Voortaan krijgen reizigers de optie om feedback te geven, zo meldt de openbaarvervoermaatschappij.

In het kader van de coronapandemie lanceerde De Lijn eind oktober de druktebarometer. Het gaat om een bijkomende functie in de bestaande app van de maatschappij waarmee reizigers aan de hand van kleurcodes kunnen zien hoe druk het op hun bus of tram is. Groen betekent dat er veel zitplaatsen zijn, geel dat maar enkele zitplaatsen vrij zijn, oranje dat er alleen nog staanplaatsen zijn en rood dat er amper staanplaatsen beschikbaar zijn. 'De voorspelling van de drukte gebeurt op basis van de geregistreerde MOBIB-scans op de lijn tijdens de voorgaande week, aangevuld met fysieke tellingen die regelmatig uitgevoerd worden', legt de directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, uit. 'Het is dus erg belangrijk dat reizigers altijd hun MOBIB-kaart scannen bij het opstappen.'

Aan het algoritme wordt nu ook de feedback van reizigers zelf toegevoegd. Zij kunnen voortaan in de app aangeven of de kleurcode die op een bepaald moment geldt voor een lijn, al dan niet strookt met de werkelijkheid. Als dat niet het geval is, kunnen ze aanduiden hoe druk het dan wel is.

(foto © De Lijn)