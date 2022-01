Relschoppers ontsieren jaarwisseling in Antwerpen: "Dit konden we niet tolereren"

In Antwerpen is het nieuwe jaar helaas in mineur ingezet. Relschoppers zetten de stad tijdens oudejaarsnacht op verschillende momenten op z'n kop. Er was geen vuurwerkspektakel, maar toch zakten duizenden feestvierders af naar het Steenplein aan de Scheldekaaien. De politie werd er bekogeld met vuurwerk en flessen drank en ook elders was het onrustig. 58 druktemakers zijn opgepakt. Eén agent bezeerde zich bij een tussenkomst op het Kiel.