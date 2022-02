Op zaterdag belden verschillende bestuurders naar de politie om het gevaarlijk rijgedrag van een bestuurder te melden. Verschillende interventieteams gingen op zoek naar de auto met een Nederlands kenteken. In Deurne zag één van de teams de gehuurde wagen met hoge snelheid wegrijden en ging over tot interceptie. In het realtime intelligence center (RTIC) was ondertussen het rijgedrag al geanalyseerd aan de hand van camerabeelden. Op de beelden was onder meer te zien dat de bestuurder in de Lakborslei ging bumperkleven, links over een verdrijvingsvlak in tegenovergestelde richting de wagen inhaalt terwijl een tegenligger op gevaarlijk dichte afstand aangereden kwam. Wat verderop gedroeg de bestuurder zich als een Formule 1-piloot die z'n banden wil warm houden door slangbewegingen te maken gevaarlijk dicht achter een voorligger. Op verschillende plaatsen reed de auto veel te snel en nam de bestuurder onverantwoorde risico's door met hoge snelheden verschillende kruispunten over te steken. De man achter het stuur bracht voortdurend zijn eigen veiligheid, die van de inzittenden en die van de alle andere weggebruikers in het gedrang. De bestuurder nam tijdens de controle een arrogante houding aan en gaf de indruk niet mee te willen werken. Omwille van zijn onverantwoord rijgedrag, een eerdere waarschuwing en de verschillende inbreuken die door de politie zelf zijn vastgesteld, is het Nederlandse voertuig voor de duur van 14 bestuurlijk in beslag genomen. Op vraag van het parket is ook het rijbewijs van de 19-jarige man met de Belgische nationaliteit onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder en zijn drie passagiers, onder wie kinderen van 10 en 15 jaar, moesten hun weg op een alternatieve manier verderzetten.Foto Belga