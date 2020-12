Renovatie Museum Schone Kunsten kost meer dan dubbel zoveel als gepland

De renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen zal dubbel zoveel kosten als gepland, dat meldt de krant De Standaard vandaag.

Het KMSKA is al dicht sinds 2010 voor verbouwingen en die werkzaamheden verlopen duidelijk moeilijk: er is nog steeds geen sprake van een datum voor heropening. Reden daarvoor is volgens cultuurminister Jan Jambon de complexiteit van het totaalproject. De totale renovatie zal om en bij de 100 miljoen euro kosten. Ze was begroot voor 'slechts' 44 miljoen euro, maar er waren bijkomende kosten en de plannen zijn ook lichtelijk bijgestuurd waardoor bijkomende werkzaamheden nodig waren.