Infrabel werkt verder aan de renovatie van de spoorbruggen over Ter Nieuwerbrugge en de Arbeidersstraat in Berchem en de Deurnestraat in Mortsel.

De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Om veiligheidsredenen vindt een gedeelte van de werken ‘s nachts plaats.

(bericht : Stad Antwerpen - district Berchem - foto : Google Street View)