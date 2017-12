Renovatiewerken centers Borgerhout gaan van start

In Borgerhout start AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad, vandaag met de renovatie van de centers. Dat zijn de bakstenen bogen onder de spoorwegberm langs de Singel. In een eerste fase worden 19 van die centers ter hoogte van de Engelselei aan de Stenenbrug gerenoveerd. Die werkzaamheden moeten tegen de zomer van 2018 klaar zijn. De centers zullen dan verhuurd worden. Er is ruimte voor ateliers of zelfs horeca. Als het project een succes wordt, zullen er nog meer centers onder handen worden genomen. In totaal zijn er 59 exemplaren.