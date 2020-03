Reorganisatie leerling- en busvervoer in Rumst

De gemeente Rumst wil alle scholen van de gemeente ondersteunen in een betaalbare en duurzame mobiliteit van hun leerlingen. Het lokaal bestuur organiseert busvervoer voor de leerlingen van de scholen in de gemeente Rumst.

In het kader van een efficiënte regeling werd er een evaluatie gemaakt van dit busvervoer. Daarbij bracht het lokaal bestuur in kaart welke busritten er gedurende het jaar plaatsvinden en wat de noden zijn.

Uit het onderzoek bleek dat het aantal leerlingen dat gebruik maken van het busvervoer dat hen van thuis naar school brengt en vice versa uiterst klein is in verhouding tot het aantal kinderen in Rumst en het aantal leerlingen in de Rumstse scholen. Slechts 2% van de leerlingen van alle scholen maakt gebruik van het leerlingenvervoer tussen woonplaats en school. Hieruit vloeit voort dat de kosten onevenredig groot zijn in verhouding tot het aantal gebruikers. Daarnaast is het zo dat de busritten omwille van de uitgestrektheid van de gemeente en de toenemende verkeersdrukte tijdens de spitsuren lang duren, wat niet kindvriendelijk is. Ook is dit niet het meest duurzame alternatief. Daarenboven zijn er ook andere factoren zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Het nieuwe aanmeldingssysteem voor nieuwe leerlingen zet meer in op schoolgaan in de buurt, waardoor busvervoer minder nodig zal zijn. Te voet of met de fiets wordt dan ook een betere, duurzamere optie.

De nieuwe vestiging van de Buitenschoolse Kinderopvang (Villa Kakelbont) in de gemeente brengt ook kindvriendelijkere alternatieven met zich mee dan het busvervoer. De uitbreiding van de capaciteit met vervroegde openingstijd biedt bijvoorbeeld een oplossing voor een aantal ouders die gebruik maken van het busvervoer.

Op basis van deze redenen werd een voorstel tot reorganisatie van het busvervoer uitgewerkt. Hierin werd ook rekening gehouden met de verstrenging van technische normen en het garanderen van de continuïteit die essentieel zijn bij dit busvervoer.

Het busvervoer kan nog steeds ingezet worden voor ritten voor de scholen, bijvoorbeeld uitstappen, bibliotheekvervoer, de sportweken… . Ook de busritten op woensdagmiddag naar de buitenschoolse kinderopvang blijven doorgaan. Hetzelfde geldt voor het busvervoer voor jeugd- of sportkampen en buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van de gemeente Rumst. Het busvervoer tussen thuis en school vindt op basis van het voorgaande niet langer plaats.

Door deze aanpassing komen middelen vrij voor meer maatregelen met het oog op meer gelijke onderwijskansen voor alle kinderen die school lopen in de gemeente Rumst.

(archieffoto Pixabay)