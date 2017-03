Repair Café voor kinderspeelgoed en kinderfietsen

Is je fiets bijvoorbeeld nog niet lente klaar, hapert er iets aan je knikkerbaan of race auto? Brult je speelgoedpop niet meer naar behoren of bibbert je dokter Bibberspel niet meer zoals lang geleden? Onze Handige Harry´s kijken het voor je na!

Op vrijdag 7 april, om 14 uur kan je terecht in ons Repair Café in cc De Kern voor het nakijken van kinderspullen met een hoekje af. Het is belangrijk om je vooraf in te schrijven (via mail: kern@stad.antwerpen.be). Zo weten we wat er gerepareerd dient te worden (en kunnen we het nodige gereedschap meebrengen).

Eén item per persoon! Je betaalt een symbolische euro.