Replica's dieren Zoo in stadsbeeld

De stad Antwerpen plaatst dit jaar de Antwerpse Zoo in de kijker tijdens haar jaarlijkse zomercampagne. Dat gebeurt in de vorm van levensgrote replica's van 16 dieren die in de dierentuin te zien zijn.

Vanaf woensdag zal je onder meer een python terugvinden op de Groenplaats en twee krokodillen op het Steenplein. De campagne loopt tot 31 juli. De samenwerking met de Zoo Antwerpen komt er naar aanleiding van de 175e verjaardag van de dierentuin, die vlak bij het station Antwerpen-Centraal gevestigd is en een van de grootste toeristische trekpleisters van de stad blijft. Eerder was er ook al de musical 'Zoo of Life' en deze zomer loopt ook de expo 'Cine Zoologie' over het verleden van de zalen van de Zoo als bioscoop. Er zijn in juli en augustus ook dagelijks wandelingen rond het thema 'belle époque'.Bij elk van de 16 beelden of beeldengroepen staat wat meer info en een plan om de andere dieren in de stad te vinden. Zo kan iedereen een tochtje doen om ze allemaal te spotten en er een selfie mee te nemen, stelt de stad.

