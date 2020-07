Reproductiegetal in Antwerpen gaat richting 2 "lokale lockdown heeft geen zin meer"

Het reproductiegetal bedraagt nu al 1,5 en voor Antwerpen gaat het richting 2. Dat zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) in Terzake op Canvas. Dat betekent dat in Antwerpen elke besmette persoon er twee nieuwe besmet. 'De ene generatie is momenteel de andere aan het besmetten, de ene wijk de andere', zei Van Damme.

'Zelfs een lokale lockdown heeft geen zin meer, want het is zich heel snel aan het verspreiden op het Belgische grondgebied.' Volgens de epidemioloog had de Veiligheidsraad moeten beslissen een bubbel van tien vaste mensen in te voeren, in tegenstelling tot de vijftien contacten die elke week mogen wisselen. 'In godsnaam, beperk uw contacten', zei Van Damme. 'Blijf zoveel mogelijk weg van anderen, met uitzondering van een paar. Dit kan je maar omkeren op drie à vier weken tijd als we nu de contacten beperken, er is geen andere mogelijkheid.'

De hoogleraar kreeg in Terzake weerwerk van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, die aanwezig was bij de Nationale Veiligheidsraad. 'Een bubbel van vijftien mensen heeft nu draagvlak. Mensen houden dat bij', argumenteerde hij. De minister vindt dat er ook een belangrijk signaal werd gegeven door de geplande versoepelingen niet te laten doorgaan. 'Dat is toch een bijzonder significante maatregel. Als je dat vergelijkt met het buitenland zijn dat bijzonder strenge maatregelen.' Als binnen tien tot veertien dagen blijkt dat er nieuwe maatregelen moeten worden genomen, zal dat ook gebeuren, zei De Crem. De minister gaf nog mee dat er al 180.000 boetes zijn uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels houden.

(foto © Belga)