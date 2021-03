Nieuws Rescue dog Ike mag samen met baasje gaan rusten

In Brecht vieren ze vrijdag het pensioen van een wel heel bijzonder iemand. Want met zijn 12 jaar is Ike toe aan een welverdiende jobstop. Ike is een reddingshond, een border collie. En hij werd ingezet bij rampen om vermiste personen te vinden.