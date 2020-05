Reserveren om op café te kunnen gaan?

De coronacrisis treft ook de Belgische brouwerijsector hard. Er wordt rekening gehouden met een verlies van 400 miljoen euro voor de periode van half maart to half juni. Dat komt overeen met 10 procent van de jaarlijkse omzet voor de sector. Dat meldt de Federatie van de Belgische Brouwers.

En dan gaat dit scenario nog uit van een heropening van de horeca op 8 juni. En dat is op dit moment het meest gunstige scenario. Daar moet de Nationale Veiligheidsraad later nog over beslissen.

Het coronavirus denderde als een pletwals over ons heen. Cafés en restaurants moesten medio maart de deuren sluiten, en daardoor deelden ook de brouwerijen in de klappen. De horeca is goed voor 42 procent van de bierconsumptie in België. Het bierverbruik liep in april met de helft terug, en de grootdistributie was voor de brouwers niet voldoende om de sluiting van de cafés te compenseren. Vooral de consumptie van pils kreeg een dreun.

Lichtpuntje: in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de verkoop van alcoholvrije bieren en die met weinig alcohol met 5 procent. Die categorie van bier had de voorbije jaren al de wind in de zeilen, en bestendigt nu haar positie, ook nu we massaal 'in ons kot' zaten.

Maar de Belgische brouwerijen voeren ook 70 procent van hun productie uit, en doordat de grenzen dichtgingen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, was ook hier sprake van een drooglegging. De brouwersfederatie telt een dikke honderd leden: 35 procent daarvan moest de activiteiten volledig of gedeeltelijk opschorten. Daardoor wordt tussen half maart en half juni een miljoen hectoliter minder bier gebrouwen.

"Dat zijn dramatische cijfers, die niet meer gezien zijn sinds de Tweede Wereldoorlog", zegt voorzitter Jean-Louis Van de Perre. De sector vestigt haar hoop op een opening van de horeca op 8 juni. "Cafés maken deel uit van ons patrimonium en ons DNA", luidt het. "We zijn voorstander van een snelle heropening, maar onder strikte voorwaarden. We willen niet openen om twee maanden later weer te moeten sluiten."

Behalve het gebruik van mondmaskers door het personeel en de naleving van de sociale afstand, wordt gedacht aan een systeem van reserveringen. In eerste instantie zouden ook enkel de zitplaatsen van een etablissement worden gebruikt. "Terrassen zouden de toepassing van dergelijke maatregelen makkelijker maken", aldus Van de Perre.

De brouwerijsector, die 6.255 mensen tewerkstelt in België, vraagt aan de overheid om de tijdelijke werkloosheid tot 30 september te verlengen, de btw op in de horeca geserveerde dranken te verlagen van 21 naar 6 procent en de accijnzen op bier te verlagen.