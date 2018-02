Het bekende Antwerpse restaurant De Kleine Zavel is failliet verklaard.

Het restaurant in de Stoofstraat is over te nemen. De uitbater die de zaak in 2014 overnam, zegt dat de schuldenberg van voor de overname groter was dan ingeschat. En hij beweert ook dat de wegenwerken in de buurt het restaurant de das hebben omgedaan. Er is nu een curator aangesteld die een nieuwe overnemer zoekt.