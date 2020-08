Restaurant De Tapas failliet

Het gaat moeilijk in de horeca. Veel zaken staat het water aan de lippen. Restaurant De Tapas in Antwerpen heeft het niet gehaald.

Spaans hapjesrestaurant 'De Tapas' legt de boeken neer. Daarmee verdwijnt het Spaans restaurant op de Grote Markt. 'De Tapas' bevond zich midden in het toeristisch centrum van Antwerpen en kreeg veel toeristen over de vloer. wellicht probeert de curator in eerste instantie een overnemer te vinden;

(foto Google Street View)