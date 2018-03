Restaurant Karwij stopt

Op 26 mei sluit restaurant Karwij op de Dageraadplaats de deuren. Op de Facebookpagina kondigen Bram en Kiki de sluiting aan.

"De voorbije jaren waren voor Bram en mij een fantastisch avontuur. Soms een spannend, dan weer zalig kabbelend, maar altijd boeiend. We zij ontzettend dankbaar voor onze lieve vaste klanten en voor de erkenning die we hebben gekregen. Dat doet oprecht deugd, en die waardering nemen we mee."

"Een eigen restaurant combineren met een gezin is een grote uitdaging. En nu onze twee kinderen wat groter worden, voelen we de nood groeien om 's avonds bij hen te zijn en bijvoorbeeld te helpen met hun schooltaken. Het gaat erom wat je het belangrijkste vindt in je leven. Daarom ervaren we een eigen restaurant op dit moment eerder als een barriere, dan als een meerwaarde."