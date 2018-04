Restaurant Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck failliet

Eén van de restaurants van Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck is failliet. Na drie jaar moet het ex-koppel restaurant Nimman op de Stadswaag in Antwerpen sluiten.



De zaak ging open in augustus 2015. Het restaurant leek volgens critici alles te hebben om uit te groeien tot een succes: bekende uitbaters én een toplocatie. Het concept van een verfrissende Thaise keuken, was eerder al succesvol in hun andere restaurant Yam Thai. Volgens Van Dyck is het nu echter heel moeilijk om te overleven in de horeca. Van Dyck blijft wel actief in Yam Thai, zonder Nathalie Meskens, want na de breuk stopte zij daar als zaakvoerder.