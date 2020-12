Restaurant opent deuren voor lockdownfeestje

De Politie heeft gisteren een lockdownfeestje in een restaurant stilgelegd.

Gisteravond controleerde de politie een restaurant in de wijk Dam na een melding uit de buurt. Bij aankomst van de politie werden mensen opgemerkt die zich naar de achterkant van de zaak begaven. Daarom werd er een patrouille aan een zijingang van het restaurant. Enkele ogenblikken later probeerden drie mensen de zaak via deze weg te verlaten, maar zij botsten op de wachtende inspecteurs. Aanvankelijk vond de politie 8 personen, maar tijdens verder nazicht in het gebouw werden nog eens 9 personen aangetroffen die samen aan tafel zaten en voorzien waren van eten en drinken. Iedereen werd geïdentificeerd en er werd een pv opgemaakt. Wie met de auto wilde vertrekken moest eerst een ademtest afleggen. Eén persoon kreeg nog een boete omdat hij kort na het verlaten van de plek werd betrapt op wildplassen. De uitbater van de zaak mag zich ook aan een pv verwachten omdat hij zijn zaak ter beschikking stelde van het verboden onderonsje.