Fans van het betere r&b-werk kunnen binnenkort hun hartje ophalen, want de Amerikaanse popgroep En Vogue komt volgend jaar naar De Roma in Borgerhout. En Vogue is een van de meest succesvolle vrouwelijke popgroepen aller tijden. U kent ze wellicht wel van hits als deze Don't Let Go, waarvan u in het filmpje een stuk van kan beluisteren, Free Your Mind en Whatta Man. Ze verkochten meer dan twintig miljoen platen. Vorig jaar brachten ze nog eens een nieuw album uit en daarmee trekken ze nu dus de wereld rond. Die tour houdt op 13 juni halt in De Roma. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag.