In Merksem is gisteravond afscheid genomen van het gekende restaurant Sardis aan de Maantjessteenweg. Meer dan 35 jaar lang was Sardis de vaste stek voor liefhebbers van Italiaanse en Sardijnse specialiteiten. Het restaurant stopt in Merksem, maar gaat op 8 januari weer open in Brasschaat. Toch was het voor uitbater Tiziano een emotionele avond.